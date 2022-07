Reportan desaparecida a la hija del periodista cesarense ‘Pepe’ Morón

Dijo que “al principio cuando llegó el año pasado que estaba estudiando en virtualidad estaba como aburrida porque no tenía amigos acá en Bogotá, no conocía gente aquí, y no podía salir casi de la casa por el encierro a raíz del covid-19, y ya este año empezó a hacer amistades ya tenía compañeros de colegio, iban a la casa a visitarla, si quería salir salía y me decía, pero con lo de ahora no hay explicación, uno como padre se pregunta qué pudo haber pasado”.

Las autoridades además de labores de búsqueda, están revisando las cámaras de seguridad para tener pistas que conduzcan a la ubicación de la joven.