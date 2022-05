Muere presunto ladrón en cruce de disparos con un policía en Valledupar

Un presunto delincuente muerto y un agente de la Sijín herido, dejó un cruce de disparos en Valledupar, luego de que el efectivo de la Policía se percatara que dos sujetos cometieron un atraco en una droguería en el barrio Cinco de Noviembre, en esta capital.

El joven que perdió la vida fue identificado como Diógenes Yair Carvajal, de 21 años, quien según las autoridades habría participado en el hurto. No obstante, sus familiares rechazaron la información, indicando que en ese momento se encontraba en el sector con su madre.

“Pido justicia, la muerte de mi hijo no puede quedar así, mi hijo no estaba haciendo nada, por ahí anda un video y que era él, pero ese no es mi hijo, porque los que estaban en la moto eran otros, mientras la Policía los perseguía, mi hijo estaba en la esquina conmigo”, sostuvo Elizabeth Carvajal, madre de Diógenes.

Señaló que “mi hijo no es ningún atracador; él estaba a una cuadra de los hechos, cuando de pronto vio venir a los policías y delincuentes haciendo disparos, corrió por temor y fue alcanzado por las balas. A mi hijo le dieron un tiro en el estómago y otro en la espalda”, precisó.