Madre de bebé muerta en hotel de Valledupar será investigada

Otro punto transcendental en este caso es que la propia Fiscalía compulsó copias para que María Camila Mengual Mojica sea investigada por el delito que determine el despacho que le corresponda, que sería la Fiscalía Novena Seccional de la Unidad de Vida.

El abogado Freddy Gutiérrez, defensor de Humberto Olivella, dijo a EL HERALDO que la verdad se conocerá en el juicio que enfrentará su representado que se declara inocente.

“No existió secuestro y se está a la espera del análisis de las pruebas presentadas por la defensa que son los videos íntimos que se conocieron de manera reservada para la prensa en la audiencia de imputación, conocer la veracidad de los mismos para así eliminar el delito de acceso carnal abusivo”, dijo el jurista.

Argumentó que este es un proceso demorado por parte de la Fiscalía “que asume y afirma que sus pruebas son las reales, pero la de los abogados de defensa no y por ello las somete a análisis. El caso sigue avanzando y siempre he sostenido que no existe tampoco el homicidio agravado porque por el tipo de hecho no se debe tipificar así, sino un homicidio culposo dado el caso, y en el que la madre de la víctima también tiene responsabilidad porque ella estaba más consciente en ese momento y mi cliente estaba totalmente inconsciente”.