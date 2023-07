Medicina Legal confirma muerte de Laury Guzmán por asfixia mecánica

“Del presunto responsable se le conoce como Jhonatan, pero al parecer, su nombre es Lian Montes, él reservó una habitación en un hotel y ahí estuvo con mi hermana en las cámaras del hotel se ve que es él y ella entrando al hotel, ellos no tenían relación sentimental como tal, era una amistad. No conocemos a esa persona queremos que nos ayuden a saber dónde está y que se haga justicia, creemos que él huyó con las pertenencias de ella porque no estaban”, puntualizó Lisaury Guzmán, hermana de la víctima.

Por su parte, el subcomandante de la Policía Metropolita de Bucaramanga, coronel Juan Andrés Guzmán González, indicó que la víctima no presentaba heridas ni lesiones y que adelantan investigaciones con el análisis y monitoreo de las cámaras de seguridad, además de información con posibles testigos de los hechos.

“Siempre me llamaba tres veces al día, me notificaba donde estaba por eso yo actuó, porque me pareció extraño que el lunes no lo hiciera. Ella salió de mi casa y del pueblo en noviembre pasado a Bucaramanga a donde mi hermana para ayudarla con una niña, luego se independizó y empezó a trabajar en una tienda de maquillaje”, dijo Doris Becerra, mamá de la víctima.