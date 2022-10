Desalojan finca invadida por 400 familias en Chimichagua, Cesar

Los ocupantes de los predios en Chimichagua, indicaron que “somos la comunidad campesina del Proceso de la Oficina de Chimichagua (Departamento del Cesar); hacemos parte del Congreso de los Pueblos y del Coordinador Nacional Agrario CNA, y podemos demostrar que tenemos un arraigo de más de 10 años. No somos invasores, recuperamos la tierra para la vida. Porque aquí está nuestro sustento, nuestro pancoger”.

“Además de tomar el alimento, primero para la familia y después para llevarlo para la comunidad, también protegemos nuestra Madre Tierra, como es la fauna, la flora; queremos demostrar el Proceso de la Oficina del Municipio de Chimichagua tiene un arraigo de más de 10 años, donde se puede evidenciar la producción de plátano, la producción de mango, ya en producción. Aquí nosotros no somos invasores, recuperamos la tierra para la vida, para la necesidad que tenemos”, puntualizaron.

Afirmaron que “si nos despojan de estos territorios, no tenemos dónde ir, no tenemos dónde cultivar, no tenemos ni conocemos otra actividad de dónde nosotros podamos sustentarnos, queremos que nos escuchen; no queremos que nos abandonen, como siempre lo han hecho los gobiernos anteriores. Queremos que el gobierno actual se promueva y no nos siga maltratando de esta manera”.