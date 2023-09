Por robarle la moto mataron a un hombre en La Paz, Cesar

“En ese momento le dije que no se preocupara que debía estar en casa de su novia, a las 9:30 de la noche al ver que no llegaba decidimos salir a buscarlo y con la ayuda de vecinos y familiares fuimos a trochas y lugares cercanos, pero no lo encontramos”, dijo el progenitor del occiso.

Con la preocupación y angustia permanecieron la noche del martes y la madrugada del miércoles, hasta que aproximadamente a las 10:00 a.m., les informaron que lo habían hallado muerto.