“Mi papá dejó todo organizado”: hijos extramatrimoniales de Jorge Oñate

Indicando que solo están reclamando lo justo, los cinco hijos, de los seis extramatrimoniales que tuvo del cantante Jorge Oñate (uno fallecido) esperan que prospere la demanda radicada ante el Juzgado Primero de Familia de Valledupar, para ser reconocidos como herederos del artista muerto hace un año por secuelas del covid-19.

“Mi padre dejó todo organizado para que a cada uno se le entregara lo que le corresponde, actuando él de buena fe, y pensando en la buena fe de las personas que tienen en su poder dichos bienes; él registró a todos sus hijos y la relación fue buena hasta que falleció”, sostuvo Omar Oñate, uno de los demandantes.

Dijo que “él dejó todo claro, solamente era sentarnos y dividir, pero no fue posible; se trató de conciliar y no se pudo, se deterioró toda la relación y al final la respuesta fue no entregarnos nada, por esa razón decidimos demandar con un solo abogado, todos los hijos extramatrimoniales, para que haga cumplir la ley”.