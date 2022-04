Estudiante vallenata de 13 años de edad visitará la Nasa

Este es un programa académico, que llegó a 27 departamentos de Colombia, se desarrolla en 4 meses con 20 sesiones dictadas por la Fundación She Is, Space Center de la NASA Houston y aliados en temas de innovación, emprendimiento, robótica, tecnología, ciencia, etc.

“Nuestra primera cita será el próximo 2 de mayo donde te esperamos en un encuentro virtual junto con tus padres para conocerte y tener juntas nuestro primer encuentro. Serán 3 meses de encuentros virtuales para finalmente alistar nuestras maletas e irnos durante cinco días de inmersión al Space Center de la NASA en Houston donde podrás vivir grandes experiencias, conocer un sinfín de oportunidades y escuchar en primicia los testimonios de las astronautas que se encuentran en este lugar”, manifestó Nadia Sánchez, presidenta Fundación SHE IS.