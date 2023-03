Valledupar: encapuchados alteraron el orden público en la UPC

El funcionario además agregó que, “fueron dispersadas las personas que se encontraban enfrentándose a los encapuchados y eso hizo que finalmente se controlara todo. Tuvimos una inspección y logramos establecer el orden. Hicimos un llamado para que las autoridades asistan a las clases y hay normalidad académica desde la primera hora en la institución.

En estos hechos no participaron estudiantes porque ellos no tienen interés en esto. Es evidente que al interior de la UPC ingresan personas extrañas que no estudian aquí, se puede decir que hay un problema de consumo, es evidente que se está presentando un problema de micrográfico. Muy seguramente a estos sujetos ajenos a la institución les incomoda”.

Por lo último, en medio de un consejo académico se tomaron las siguientes medidas: continuar con los controles de ingreso, fortalecer acciones contundentes y claras para la prevención del consumo y de control de microtráfico; solicitarles a las autoridades que adelanten las investigaciones a las que haya lugar a daños de bienes públicos, y adelantar acciones disciplinarias internas para verificar si hubo algún estudiante que participó en el hecho.