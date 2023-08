En Valledupar se han generado más de 380 empleos con la operación del SIVA

Luz Daris Ochoa Mendoza es una de ellas, una mujer empoderada, ama de casa que necesitaba generar ingresos a su hogar para mantener a su familia, valiente dama que encontró en SIVA una gran oportunidad laboral.

“Soy auxiliar de tránsito. A veces no me las creo que esté trabajando aquí. Una labor que me ha beneficiado mucho porque tengo, gracias a Dios, para llevar todos los días el sustento a mis hijos”.