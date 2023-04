‘Tuto’ López niega haber agredido a su ex pareja sentimental

“… Yo estoy montando en el carro y voy a cerrar la puerta, le dije que se quitara que me iba, estaba al lado mío. Arranco de una manera suave y ella se agarra de la puerta como a medir fuerza con el carro, ella cae de rodillas y se golpea en la frente, inmediatamente apago mi carro, la monto en la camioneta de ella, y le digo que la voy a llevar al hospital, entonces me dice que no, que la lleve a la casa, porque no quería que se enteraran de eso”, dijo.

Asimismo, el músico añadió que la denuncia reciente se trata de un “chantaje” para “dañarle la imagen”.

“Comenzó a chantajearme a decirme ‘tienes que darme esto, y esto', o si no me iba a hacer un escándalo público, ella premeditó lo que está pasando, lo tengo con pruebas, que iba a dañarme la imagen para Festival si yo no accedía a unos gastos médicos que no me competían, no tenía un fundamento médico, no fue nunca a Medicina Legal”, agregó.

Hasta el momento, las autoridades se encuentran adelantando las averiguaciones para verificar qué fue lo que ocurrió y corroborar si el acordeonero es responsable o no de este caso.