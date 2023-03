“Conservé la calma”: conductor que grabó tiroteo en robo a carro de valores

Los compañeros del camionero calificaron su actuar como un acto de valentía y coraje a la hora de filmar con su teléfono celular. “Es un momento muy berraco, yo iba en el camino cuando sentí ese bombazo y con el celular en la mano comencé a grabar, pero como vi que los tiros venían de la montaña del frente a donde yo iba, me bajé a esconderme, no podía "dar papaya", busqué la protección en la curva, cuando voy bajando vi a la Policía y me hizo orillar; en ese momento lo único que tiene que tener es calma, porque si uno se pone asustarse, a correr, a gritar, no gana nada, mirar ver lo que va a hacer, la protección mía fueron los policías”, aseguró el conductor.

Luego de la balacera, sonrientemente dijo, “yo no me escondí ni nada, yo pasé hasta el otro lado. Si hubiera tenido miedo de seguro me meto a la boca del lobo, pero busqué protección”.

El video se hizo viral en redes sociales donde usuarios aplaudieron el actuar del camionero.