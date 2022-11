Personero de Chimichagua denuncia amenazas en su contra

“Estas amenazas fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, de la Unidad Nacional de Protección, y Procuraduría General de la Nación; pero, el 28 de octubre se volvió más compleja la situación, cuando la secretaria de la Personería a las 8:05 de la mañana me informa de manera muy preocupada que encontró un panfleto rubricado presuntamente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia donde me indican que me dan 48 horas, y a su vez al coordinador de la Mesa de Víctimas, para salir del país por las actividades que venimos desarrollando dentro del municipio de Chimichagua”, puntualizó.

Señaló que “esta situación también fue puesta en conocimiento de la Fiscalía y demás autoridades el pasado dos de noviembre, amenazas en mi contra, de mi familia, y de un hermano que residía quien tuvo que salir del país el siete de noviembre en busca de proteger su vida”.

Dijo que tras la denuncia, la Policía Nacional se puso en contacto con él, entregándole una cartilla de autoprotección, mientras la Fiscalía le notificó con radicado del proceso que inició, al tiempo que la Unidad Nacional de Protección señaló que inició un trámite de urgencia, anunciando un esquema de seguridad de manera provisional. Sin embargo, sostuvo que de manera formal no le han hecho notificación alguna, por lo que planteó la posibilidad de renunciar al cargo hasta que la Unidad de Protección materialice una medida consecuente con la situación que está viviendo.