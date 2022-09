Organizan plantón en Valledupar para protestar por altas tarifas de energía

“Vamos a exigir que se cree una mesa nacional de diálogo y concertación que esté integrada por los alcaldes de la región; la bancada parlamentaria, las empresas Air-e y Afinia; las organizaciones de los usuarios; la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario; la Creg; el Ministerio de Minas y Energía, y el Ministerio de Hacienda, a fin de encontrar una solución”, dijo Aníbal Barros Villazón, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios capítulo Valledupar, Cesar.

Alfonso ‘Yiyo’ Martínez, promotor de la jornada de protesta, indicó que “ese plantón se está organizando por las altas tarifas de energía, hemos visto que esta empresa no respeta el debido proceso; el pueblo se cansó, y es hora de reclamarle al gobierno nacional, haciendo estas manifestaciones, y si no nos escuchan vamos a la desobediencia civil de no pagar los recibos”.

El pasado 19 de agosto, los usuarios de Afinia también protestaron frente a las instalaciones, en rechazo de las altas tarifas de energía. En esa ocasión, algunos quemaron las facturas, en señal de inconformismo por esta situación.