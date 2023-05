Paseo terminó en tragedia: niño de 2 años murió ahogado en el Cesar

El niño se encontraba con sus padres dentro del agua. Yo tenía años que no me tiraba al puente, se me dio por tirarme y todos estaban mirando a donde yo caigo. En ese instante, salimos a buscar al niño y ya no había nada que hacer, salimos a la clínica y le dieron reanimación y había fallecido. Vivía en el barrio 11 de abril. En el río estábamos todos en familia dentro del agua y yo meto la silla dentro del agua y luego yo me tiro al puente, eso fue de rapidez. Él pequeño como que se resbala y se sumergió”.

Tanto los familiares como la comunidad sacaron al menor, brindándole los primeros auxilios y posteriormente remitido a un centro de salud pero no contaba con signos vitales.

“Ayer como no había luz en el pueblo nos fuimos a bañar al río Maracas cuando ocurrió una tragedia”, explicó el tío de la víctima.

Al conocer este caso, allegados y vecinos de la familia se trasladaron hacia el sector del 11 de abril donde residía el infante, acompañando en un solo sentir a sus padres.