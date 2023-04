La música de Martín Elías continúa sonando en Colombia

Ludys Maestre es una de las seguidoras de Martín Elías, proveniente de Barranquilla, y quien además de tararear sus canciones, mencionó que el día en que se enteró de la noticia de la muerte de su artista, no podía creerlo, solo hasta cuando en varios medios de comunicación confirmaron la noticia.

“Y ese día no sabía qué haces, pues nadie podía creer esto. A mí me gustan todas las canciones de Martín, él era único y sobretodo su humildad, como la de Diomedes. Con las canciones del Gran Martín Elías me enamoré, pues mi esposo me las dedicaba”, comentó Maestre.

Joaquín Guillén, exmanager de Diomedes Díaz, recordó anécdotas que vivió con el desaparecido cantante.