Joven desparecida fue hallada muerta en una habitación en Valledupar 

La última vez que los familiares de María Camila Durango Rodríguez, de 24 años, la vieron fue el domingo 14 de abril en horas de la noche cuando salió de su vivienda en el barrio Mareigua de Valledupar, para departir con un grupo de amigos.

Luego el lunes 15 de abril sus seres queridos al ver que no había llegado empezó su preocupación, por lo que averiguaron con sus amigos para saber si sabían de su paradero.

Fue así como determinaron que había estado en un estanco en el barrio San Martín, en compañía de varias personas y al cierre del establecimiento comercial, decidió salir en una motocicleta junto a un hombre conocido como ´El Indio’, con quien iría a comprar una botella de licor para continuar la parranda en su casa, pero no regresaron ninguno de los dos.

Desde entonces sus familiares reportaron su desaparición a las autoridades tanto en la Fiscalía como en los diferentes CAI de Policía, pero al parecer no tuvieron el apoyo suficiente para encontrarla por lo que principalmente su madre emprendió una búsqueda individual, hasta tener conocimiento que la persona conocida como ‘El Indio’, vivía en unas habitaciones en el centro de la ciudad, por tanto este jueves en horas del mediodía llegó al sitio, hallando lo inesperado. María Camila estaba muerta en el baño de este lugar.

De inmediato dieron aviso a las autoridades y funcionarios de la Sijín realizaron el levantamiento del cuerpo que ya presentaba signos de descomposición, por lo que de manera preliminar no pudieron observar o determinar la circunstancia de la muerte.

“Nos dio un olor fuerte y se buscó una cizalla para abrir el candado de la habitación y en el baño estaba la muchacha muerta”, dijo un testigo.

Sobre el individuo con quien fue vista la occisa por última vez, se conoció que presuntamente era vigilante y oriundo de La Guajira. Ahora el paradero de este sujeto es desconocido.

Nicole Londoño, amiga de María Camila Urango Rodríguez, contó, “Desde el primer día nosotros comenzamos a llamarla y ella no contestó, cuando ella vivía pendiente a su teléfono, el ver que no le llegaban los mensajes y estaba apagado, la mamá fue a la Fiscalía y a los CAI, pero no nunca recibimos apoyo por parte de las autoridades. Hay videos y fotos donde aparece el sospechoso de la muerte, solo le pedimos a las autoridades que den con su paradero, no le importó el dolor de su familia, ella dejó una bebé de tres años. Era muy extrovertida y alegre”.

De igual manera, se conoció que hay imágenes de cámaras de seguridad en cercanías a la habitación donde residía ‘El Indio’ que muestran el momento de la llegada junto María Camila, a bordo de una motocicleta.

Por ahora, el cuerpo de esta mujer fue trasladado a Medicina Legal, mientras que las autoridades inician la investigación.