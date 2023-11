Entregan reconocimientos a director de Gases del Caribe y al Binomio de Oro

También Israel Romero, dejó saber su emoción ante al homenaje, “Es muy importante para mí que me hagan un reconocimiento en Valledupar, donde hay la gente muy importante en la cultura y acompañado de los grandes compositores es un sueño dorado para mí. Nunca me había gustado que me hicieran homenajes, pero es de gran alegría”.

De igual manera, recordó cuando junto a Rafael Orozco, se atrevieron a cambiar el género del vallenato, agregándole a las melodías otro tipo de instrumentos, “Cuando cambié la forma de ver el vallenato tuve muchos detractores, e incluso me dijeron que 'la creciente', no tenía almidón vallenato, y aún está pegado el disco. Nos tocó sortear muchos inconvenientes al principio porque no estaban acorde de la cultura e incluso con la escogencia de las canciones, proyectamos el vallenato y eso ha sido ganancia para la cultura”, resaltó ‘El Pollo Irra’.

Además el momento también sirvió para que la Cámara de Comercio de Valledupar, le reconociera su aporte a la cultura a Ramón Dávila, quien una vez más recibió la condecoración con alegría y agradecimiento.

Finalmente, Codiscos le entregó a Israel Romero en representación del Binomio de Oro, Disco de Diamante, en reconocimiento a su trayectoria artística.