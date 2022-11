Capturan a presunto responsable por muerte de joven en San Diego, Cesar

“Él nunca se imaginó que ya nosotros habíamos encontrado el cuerpo de mi hermano. Yo seguía contestándole las llamadas porque quería saber cuál era su paradero, por eso lo cité para hacerle creer que le iba a entregar los $50 millones”, señaló.

Con esto, se supo que el supuesto responsable fue capturado por el delito de porte ilegal de armas y no por secuestro, “ya que no había una orden de captura en su cuenta porque no fue descubierto en flagrancia en la escena del crimen de mi hermano”, afirmó.