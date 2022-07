Atentado a bala en Chimichagua deja un muerto y una mujer herida

Medina recibió un impacto de bala en la cabeza, cuando se encontraba sentado en una silla dialogando con Carmen Ligia Queruz, quien registra dos heridas, una en el tórax y otra en el brazo derecho.

Mientras era trasladada al centro asistencial, la mujer dio fuertes declaraciones en un video sobre lo sucedido, señalando al alcalde de la localidad, Celso Moreno, como presunto responsable del ataque.

“Fui víctima del atentado en la puerta de mi casa cuando hablaba con mi primo. El atentado iba hacia mí y falleció ‘Rafa’. Mi vecina Elizabeth Reales estaba en el sitio, pero no le pasó nada. Parece que eran tres tipos en una moto. ‘Rafa’ no tenía problemas con nadie, en la actualidad estaba trabajando conmigo en una fundación de música de niños cantores de la Zapatosa. Además, era un filántropo que dejó sus fructíferos negocios en Bogotá por venir a buscar sus últimos días. Se pensaba venir a Chimichagua a vivir, estaba haciendo un hostal cerca de mi casa. Aparentemente me siento como estable, me dieron como tres tiros en el pecho y en un brazo. Si muero quiero que sepan que acusó al alcalde de Chimichagua, Celso Moreno, él es el único enemigo”, indicó.