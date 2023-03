Así avanza el plan retorno del puente festivo de ‘San José’ en Cesar

En cuanto al reporte de movilidad en la Terminal de Transporte han salido 20.966 pasajeros, han llegado 13.95.

La Policía de Tránsito y Transportes del Cesar (Setradeces) hicieron campañas de seguridad vial y dieron a conocer las siguientes recomendaciones. No exceder los límites de velocidad, respetar las normas de tránsito, no conducir en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, no utilizar elementos distractores como dispositivos móviles a la hora de conducir, no realizar maniobras peligrosas que pongan en riesgo su vida y la de los demás, hacer uso en todo momento del cinturón de seguridad, utilizar los terminales de transporte legalmente constituidos para la compra de sus tiquetes.