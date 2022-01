Brutal ataque: mujer cortó a otra con un bisturí en Cesar

La víctima, identificada como María Andrea Iguarán, registraba ocho heridas abiertas provocadas con el filoso objeto, en el brazo izquierdo, mano, cabeza, espalda y costillas, luego de que la agresora le reclamara por una supuesta relación sentimental con su marido.

“Ella me preguntó qué tipo de relación tengo con su marido, y yo le dije que nada. Entonces ella comenzó a agredirme y con un bisturí me ocasionó las heridas, y fue cuando me di cuenta que tenía una lesión en uno de los brazos. Yo no tengo ninguna relación con el compañero de esa mujer, tuve un mes con él, pero luego lo terminé porque yo no quería problemas y mira lo que ahora se presenta”, señaló la afectada.