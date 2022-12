“No puede ser que el gobierno desconozca las decisiones del pueblo arhuaco”

Señalaron que “en ese sentido, al pueblo arhuaco se nos están vulnerando los derechos fundamentales como la salud o la educación; por ejemplo, tenemos jóvenes que por no tener cabildo gobernador el registro, no han podido acceder a la educación superior o no han podido definir su situación militar; además, tenemos niños que no han podido afiliarse al régimen subsidiado del sistema de salud porque no se ha podido certificar su nacimiento. Muchas mujeres tampoco han podido acceder a los programas y proyectos de empoderamiento”.

“Hoy no existe un cabildo gobernador en el registro oficial de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Interior que es la competente en el caso de las comunidades indígenas, porque dicha Dirección se ha negado. Ello afecta el ejercicio de nuestro gobierno propio. Es como si en Colombia hubiéramos elegido a un presidente y este no tuviera declaración del Consejo Nacional Electoral para ejercer su mandato”, puntualizaron.

Voceros de la manifestación indicaron que “hemos tenido contacto con director de Consultas Previa, con algunos asesores de despacho del ministro de Interior, nos han confirmado que este miércoles hará presencia en Valledupar la viceministra de Interior a dialogar con nosotros, pero sabemos que no viene con carácter de resolver esta situación. Mientras no haya solución, no vamos a desalojar este lugar”.

Por su parte, opositores a Zarwawiko manifestaron que “la Corte Constitucional dio una orden, la cual compartimos porque hace parte de los principios nuestros dirimir los asuntos internos por orden y competencia a quienes les toca, en este caso la Corte ordenó al Gobierno hacer lo posible para que los Mamos organicen las elecciones de nuestro gobierno interno”.

“En la elección del cabildo gobernador, participaron 19 comunidades de las 60 que existen en el pueblo arhuaco, no toda la comunidad está representada en el proceso, hay un sector que está parcializado, desconociendo los principios internos y mandato de los Mamos”, puntualizaron.