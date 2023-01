¿Qué responsabilidad tendría el motel en la muerte de la bebé en Valledupar?

“Nosotros no somos ente investigativo, solo estamos imponiendo la sanción policiva para que se determine si el motel debía o no solicitar algún tipo de registro y no permitir el ingreso de menor de edad al lugar. Ya hará parte de la decisión de un juez de la República sopesar si prima el derecho de los menores o el derecho a la intimidad”, explicó el funcionario.

María Camila Mengual Mojica, de 19 años (madre de la bebé fallecida) y Humberto Manuel Olivilla Pineda de 23, estar libres, pero vinculados a la investigación penal.