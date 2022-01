Asesinan a bala a dos hombres en una invasión en Valledupar

Respecto a este caso, Néstor Mindiola , hermano de Cristóbal Enrique Arias Montero, comentó que “él estaba departiendo. Mi hermano era un muchacho que trabajaba en la construcción. Eso ocurrió en una invasión que queda por Francisco Javier. Lo que pedimos es que se esclarezca este caso, allá vivía él con su esposa y la hijastra. La gente dice que no vio nada. Mi hermano recibió cuatro impactos y no tenía problema con nadie. Él era trabajador, no se metía con nadie”

Además señaló que su Arias Montero era natural de Atánquez, jurisdicción de Valledupar, lugar a donde será sepultado. “Vamos a sepultarlo en el pueblo, él era kankuamo”, puntualizó.

Cabe mencionar que van nueve asesinatos en lo que va corrido del 2022, en Valledupar.