Desde 1.981 al Festival Vallenato le incorporaron otra actividad cultural como lo es el Desfile de Piloneras. La idea fue de Consuelo Araujonoguera y Cecilia ‘La polla’ Monsalvo, como un acto de apertura a esta fiesta folclórica, pero además un desfile que refleja la esencia vallenata, siendo un canto y baile que realizaban las mujeres durante la molienda del maíz, en la época de la conquista y pasó de generación en generación.

Las mujeres van vestidas de coloridos trajes, un tocado en el cabello, maquilladas a la perfección y con accesorios que resaltan su belleza, y en sus manos una batea o bongo de madera, mientras que los hombres llevan un liqui liqui totalmente blanco, un sombrero de cañita amarilla típico de la región y en sus manos el pilón de madera, indumentaria fundamental.

En la actualidad todo sigue igual y la tradición se mantiene, sin embargo, para este año, Elvia Montero, gestora cultural, profesora de baile y docente, decidió concursar en el desfile de Pilonera Mayor, a realizarse el 30 de abril, con la comparsa ‘Pilón Diverso’, para llevar un mensaje de inclusión a la sociedad.

“Hemos participado en el Festival Vallenato con grupo de mujeres piloneras, también con ediles por primera vez. Sacamos un pilón con los reinsertados firmantes del Acuerdo de Paz. Y ahora sacamos uno que se llama diversos porque a todos los debemos vincular y me siento orgullosa de eso. Diversos abarca muchas cosas, queremos llevar un mensaje en el Festival Vallenato, el cual es una protesta al machismo y por ello queremos imponernos a que no debemos ser apartados, que no seamos invisibles. Los que conforman el grupo no todos son Lgbtiq+, solo quieren el apoyo para el grupo sí. También hay personas en condición de discapacidad”, expresó la profesora.

‘Pilón Diverso’ está conformado por 22 parejas que llevan cerca de dos meses ensayando noche a noche, en el barrio El Carmen, de Valledupar, donde la mencionada gestora cultural es referente ya que por varias décadas se ha dedicado a enseñar cultura.

Una de las participantes es Yuliana Ángel Sanabria, quien es además defensora de la población Lgbtiq+, y quien llevará puesto un vestido del típico pilón vallenato.

“La inclusión social no solamente evoca la orientación o las preferencias sexuales que son un tema de controversia en la sociedad, hablar de inclusión social y diversidad es hablar de los múltiples componentes que hacen parte de la sociedad. Este pilón será la muestra a la sociedad de cómo tenemos que convertir y trabajar para lo que queremos, eliminando cualquier barrera. Me siento muy feliz de poder bailar con niños que tienen sus padres sin prejuicio. Daremos un ejemplo a las familias y a la sociedad que nos miran con estigma”, explicó Yuliana.

Otro de los participantes es Johan Castillo, perteneciente a la comunidad Lgbtiq+, y quien desde hace 7 años llegó a Valledupar procedente de Venezuela.

“Es un orgullo para mí participar en este pilón, llevar mi frente en alto a mi población dando una antesala de lo que será el Festival a los visitantes de todo Colombia y del mundo que vienen a ver y a conocer el Festival. Será una pequeña muestra de que sí podemos convivir todos juntos como comunidad, familia y que no somos una parte separada de la sociedad”, concluyó Johan Castillo.

El baile del Pilón en la categoría mayores se llevará a cabo el miércoles 30 de abril a partir de las 3:00 de la tarde, saliendo del colegio CASD y finalizando en la glorieta de la Pilonera Mayor, en el norte de la ciudad.