La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, informó que, de acuerdo con la Secretaría de Salud departamental, a la fecha en este territorio del país, hay cero casos de contagio de fiebre amarilla. Los registros indican que se han aplicado 20.028 dosis de vacunas contra esta enfermedad, desde el mes de enero.

“De estas vacunas 7.735 corresponden a menores de edad, es importante resaltar que en los 25 hospitales de los municipios y en las IPS privadas que trabajan para las EPS que operan en el Cesar se están aplicando estas vacunas y además estos biológicos son de dosis únicas y gratuitos”, resaltó la mandataria.

De igual manera explicó que si una persona no recuerda sí se vacunó o no, es pertinente volver a aplicar la vacuna, ya que no tiene contraindicación médica.

“La fiebre amarilla es una enfermedad aguda causada por la picadura de un mosquito infectado y se caracteriza por síntomas de fiebre alta, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares y puede comprometer diferentes órganos y llevar al paciente a la muerte, incluso en periodos cortos de tiempo. Por ello no hay que esperar para ponerse la vacuna”, puntualizó la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán.

En relación al brote de fiebre amarilla, el Gobierno nacional declaró la emergencia sanitaria ante la circulación activa del virus, en varias regiones del país y el riesgo de expansión hacia centros urbanos. La medida busca proteger la vida de la población, contener la propagación del virus y mitigar sus posibles efectos sobre la salud pública.

Desde el Ministerio de Salud y Protección Social reiteraron el llamado a la ciudadanía y a las entidades de salud departamentales, a realizar la vacunación a partir de los 9 meses de edad, incluyendo a las personas mayores de 59 años.

Entre septiembre de 2024 y la fecha, en el país se han confirmado 75 casos y 34 defunciones, lo que representa una letalidad acumulada del 45,3 %.

Según el MinSalud, en la región Caribe no se han presentado casos a la fecha.