En una audiencia privada, la Fiscalía 31 Caivas solicitó ante el Juzgado 14 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar medida de aseguramiento en centro carcelario contra el docente señalado e imputado del delito de acto sexual violento agravado con menor de 14 años.

La diligencia judicial se realizó este lunes de manera virtual, sin acceso a la prensa, solo a las partes intervinientes. Sin embargo, se estableció que el ente acusador argumentó que el profesional en educación podría representar un peligro para la sociedad, por lo que debía estar detenido mientras avanza la investigación.

No obstante, por parte de la defensa argumentaron que no hay méritos para la detención, solicitando desde el primer momento no impartir la legalidad de la captura, además de la medida no privativa de la libertad o en un eventual caso la prisión domiciliaria. Sostienen que el indilgado es inocente de los cargos que se le acusan.

Es de recordar que estos supuestos hechos ocurrieron en un colegio ubicado en el norte de la capital del Cesar, donde presuntamente el docente realizó tocamientos a una niña que estudia allí, pero que él no le impartía clases. Los padres de la menor denunciaron el caso ante la Fiscalía, que de inmediato inició la investigación correspondiente.

Por parte de la Secretaría de Educación Municipal indicaron que repugnan cualquier forma de violencia sexual, física o psicológica contra menores de edad, quienes poseen especial protección constitucional, como lo establece la convención por los derechos de los niños de 1989 y que hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad.

En este sentido, ordenaron que se realicen las visitas correspondientes de inspección y vigilancia al establecimiento educativo con el propósito de indagar y recopilar información referente al presunto abuso sexual cometido en la institución de carácter privada, y en general, se realicen todas las gestiones que han de aplicarse en estos casos de acuerdo con el ordenamiento constitucional, legal y reglamentario en materia de prestación del servicio educativo.