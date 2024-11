La creciente del río Guatapurí, de Valledupar, sigue afectando a quienes viven a sus alrededores. La denuncia más reciente la realizaron los habitantes de parcelas en la parte baja de la orilla derecha, donde se encuentran completamente inundados.

En esta zona del afluente hay 71 parcelas donde habitan 120 familias, que se dedican al cultivo de pancoger y cría de cerdos, pero en estos momentos las cosechas están bajo el agua, al igual que los corrales para los animales.

De acuerdo con Asolmery Gutiérrez Mieles, representante legal de la Asociación de la Tercera Edad, Asoviva, conformada por las personas que residen en este sector de Valledupar, no han tenido ayuda de ningún organismo de socorro, solo fueron atendidos de manera telefónica por la Cruz Roja.

Asimismo destacó Estela Benítez Ríos, otra de las afectadas, “La Alcaldía no nos ha atendido, necesitamos que nos vengan a visitar y se den cuenta de las necesidades que tenemos hace mucho tiempo, hemos tocado puertas, pero no se han pronunciado”.

Igualmente explicó que la problemática se agravó debido a que el poco gavión que existía, se lo llevó la corriente del río.

“El gavión ya no existe, otra situación es el recolector del agua fluvial de toda la ciudad, el cual está completamente deteriorado y al llegar a la desembocadura el agua no corre hacia el río sino a las parcelas. Algunos de los habitantes han salido y no han podido regresar porque todo está destruido y estamos aquí es pasando necesidades, colocando barreras con sacos de arena y piedras para poder tener los animales que nos quedaron. Necesitamos la canalización del río, la construcción de los gaviones y la reconstrucción del desagüe fluvial que está totalmente dañado, y mejoramiento de las vías de ingreso”, subrayó Benítez Ríos.

Es de indicar que estas personas están en dicha zona desde hace 28 años, cuando el exalcalde de Valledupar, Elías Ochoa Daza, les entregó las parcelas a adultos mayores. Muchas de estos han vendido a otras personas, y en algunas quedan los hijos de los primeros propietarios.