Unos padres de familia llevaron a su bebé de un año y dos meses de nacida hasta una droguería en el barrio La Nevada, de Valledupar, para que le recetaran un medicamento ya que la infante estaba presentando problemas de salud, asociados a gripe y dificultad para respirar por congestión nasal, según relató el progenitor de la niña.

El hombre explicó también que la persona que lo atendió en la farmacia, los hizo pasar a la parte trasera del establecimiento comercial, donde tienen dispuesta una camilla.

“Mi hija estaba apretada y no podía expulsar la flema, yo le dije que me vendiera un medicamento, un jarabe. Ella me hizo pasar para donde tiene una camilla y le aplicó una inyección, luego le echó unas gotas en una mascarilla para hacer nebulizaciones con una mascarilla, pero de inmediato la niña se puso mal. Me dijo que la inyección era para secarle la infección en la garganta”, expresó el progenitor de la bebé, a las afueras de la URI de la Fiscalía, de Valledupar, donde realizaba los trámites para la entrega del cuerpo en Medicina Legal.

Su relato continuó indicando que cuando salieron de la droguería, la niña ya estaba sin signos vitales, “de inmediato la agarré y corrí con ella hasta el Hospital Eduardo Arredondo Daza, que está a unos escasos pasos, pero ya mi hija no tenía signos vitales”.

Estos hechos sucedieron el pasado domingo y desde entonces la Policía Metropolitana de Valledupar tiene conocimiento ya que fueron informados desde la sede La Nevada del centro médico, donde realizaron el levantamiento del cuerpo.

“Informa el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, el ingreso de una menor sin signos vitales, según dictamen del médico en turno la menor ingresa con signos cadavéricos, dilatación de pupilas acrocianosis, según lo manifestado por los padres de la menor, llevaron a su hija a una droguería, ya que presentaba quebrantos de salud, le realizan nebulizaciones y suministro un medicamento a la menor, luego que salen de la droguería observan a su hija con el rostro pálido, de inmediato la trasladan al HEAD, donde ingresa sin signos vitales”, dio a conocer el reporte policial.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Alex Durán, manifestó que, “al hospital llega una menor de edad ya fallecida, al parecer, hay un procedimiento que realizó otra persona, el caso fue puesto en conocimiento en la Fiscalía General de la Nación, y en Medicina Legal, personal de criminalística de la Sijín estará prestó a aportar la información que solicite la Fiscalía, en esta investigación”, sostuvo el oficial.