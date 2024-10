En la madrugada de este lunes 28 de octubre fue vandalizado el puesto de salud perteneciente al Hospital Eduardo Arredondo Daza, con sede en el corregimiento Los Venados, municipio de Valledupar.

De acuerdo con versiones de habitantes y líderes comunales del pueblo, los hechos sucedieron pasada la medianoche, cuando una persona, al parecer, en estado de alicoramiento llegó en busca de ayuda debido a que había resultado agredido presuntamente en una riña.

“La profesional de la salud que ahí se encontraba le prestó los primeros auxilios e incluso una sutura, pero el paciente necesitaba una atención de mayor nivel, por lo que se le comunicó que debía ser remitido hasta un centro médico de Valledupar. Esto desató, al parecer, la furia del afectado y de sus acompañantes, quienes arremetieron contra la infraestructura del lugar, rompiendo varias partes como puertas, ventanas y otros elementos que diariamente son utilizados por la comunidad”, dijo un funcionario del HEAD, que conoció de los hechos y pidió reserva de su nombre.

Leer más: Sicarios ingresaron a una vivienda para asesinar a hombre en Soledad

Asimismo, se conoció que dicha sede del HEAD no funciona las 24 horas con un médico permanente, por tanto no presta el servicio de urgencia, este está dispuesto en un corregimiento vecino o en la ciudad. De manera oficial, no se estableció un pronunciamiento por parte de las directivas del HEAD.