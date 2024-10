El Juzgado Décimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, ratificó la medida de aseguramiento de prisión domiciliaria en contra de tres policías, que fueron imputados por delitos contra la administración pública y cohecho propio. Se trata del subintendente Jaime Segundo Torres Díaz, y los patrulleros Andrés Felipe Polanco Zambrano y Fernando Santiago Banda.

Según la Fiscalía 12 seccional, los uniformados presuntamente solicitaban dinero a los internos de la Estación de Policía de Pueblo Bello, Cesar, a cambio de permitir el ingreso de celulares, mujeres y otros privilegios.

Por ello, fueron denunciados por la comandante de la estación de Policía, y capturados en días pasados, cuando en las audiencias concentradas la juez les otorgó el beneficio de casa por cárcel. No obstante, la defensa solicitó la medida no privativa de la libertad argumentando que no existía inferencia mínima razonable de autoría y participación en los hechos, no obstante, la segunda instancia, no lo acogió y mantuvo la decisión del juez de garantías.

Asimismo, se determinó que los supuestos hechos habrían ocurrido en diciembre de 2023, cuando los procesados recibieron entre 100 y 200 mil pesos para facilitar dichas irregularidades en las instalaciones de la Policía.

Por ahora, los procesados deberán esperar el llamado para la audiencia de formulación de acusación.