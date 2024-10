Cientos de madres comunitarias de los diferentes municipios del departamento del Cesar, llegaron con pitos, arengas y pancartas hasta las afueras de la sede principal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de Valledupar, donde protestaron exigiendo la contratación formal.

Algunas de ellas en representación del resto, indicaron que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, les ha incumplido los acuerdos que se realizaron en febrero de 2023, el cual indicaba que iban a ser contratadas por un periodo prolongado.

“Estamos reclamando el bono pensional, contratación continua y el pago de la seguridad social, nada de eso tenemos. También nos prometieron que para el mes de junio pasado los contratos iban a estar definido y ya el año está por terminar y no vemos solución”, indicó Ana Gámez.

Otra de las afectadas relató que, “no es justo que después de tantos años al servicio del país, cuidando con amor a tantos niños que hemos atendido, en la actualidad no seamos merecedoras de una contratación continua, sino contratos cada dos meses que no nos genera beneficios, además los pagos no son puntuales”.

De igual manera expusieron que fueron notificadas de un contrato que sería desde el 1 de noviembre al 20 de diciembre, a lo que no están de acuerdo y este fue el punto que las obligó a realizar la protesta.

Asimismo relataron que también hace falta la dotación de mobiliarios en los hogares comunitarios ya que muchas veces no cuentan ni con un abanico para los niños.