Afligidos por el dolor de la inesperada partida del médico especialista en ginecología y fertilidad, Ricardo Rafael Rodríguez Brochero, sus familiares le dieron el último adiós en Valledupar.

Para ello se reunieron en las capillas funerarias de la catedral Santo Ecce Homo, donde se llevó a cabo la velación y eucaristía. Luego de ello dieron paso a la Clínica Cesar, donde el galeno laboraba. Posteriormente, el cuerpo fue llevado hasta las instalaciones de la Clínica Gestar Center, la cual era de su propiedad junto con su esposa Inés Polanco. Finalmente, el féretro fue llevado al campo santo.

Precisamente Inés, contó que Ricardo Rafael, tenía como sueño continuar con sus estudios para perfeccionar los conocimientos en fertilidad y convertirse en un referente en el área no solo en el Cesar, sino también en La Guajira, donde quería abrir una segunda clínica.

“Ricardo era una persona especial con todos, en especial con su familia e hijos. Ese día se tomó unos tragos como lo hace cualquier persona, pero estaba en el lugar equivocado. Yo presentía algo y le dije que nos viniéramos para Valledupar, me dijo que no y decidimos quedarnos. Le dije a mi mamá que orara porque yo me sentía mal con un presentimiento y luego llaman a decirme lo que pasó. La persona que dicen que le quitó la vida no lo puedo afirmar porque ellos eran como hermanos, prefiero no ver ese video”, relató Inés Polanco.

En cuanto al proceso legal, en este caso, la audiencia de legalización de captura en contra de Nelson José Solano Brochero, quien era primo hermano del fallecido y es señalado de ser el único responsable de su muerte, se llevó a cabo en el Juzgado Primero Promiscuo Penal de Barrancas.

En la vista pública, la juez decretó la legalidad de la captura, mientras que el fiscal pidió suspensión de la misma debido a que hace falta la recolección de elementos probatorios que están en trámite.

En este sentido, la juez programó la continuidad de las audiencias para el 21 de octubre próximo a partir de las 2:00 p.m.