Luego de conocerse las denuncias sobre un presunto abuso sexual en contra de estudiantes de una institución educativa en zona rural del municipio de Pueblo Bello, Cesar, la Secretaría de Educación Departamental realizó una inspección en el colegio, la cual concluyó en la separación del cargo de los dos docentes que estarían involucrados en los hechos.

Leer más: Aplazaron la audiencia de imputación por la masacre de Chimá

Es de indicar que este caso, el cual tiene consternados a los habitantes del municipio y en especial a la comunidad indígena aruhaca, debido a que las presuntas víctimas hacen parte de esta etnia, sucedió a finales de agosto en el marco de los juegos intercolegiales Supérate, por lo que los padres de familia dieron autorización para que seis niñas entre los 13 y 16 años, se desplazaran desde la zona rural hasta la cabecera municipal a fin de participar en las competencias.

Para ello, se hospedaron en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca, donde presuntamente sucedió el abuso sexual, cuando los docentes inicialmente le ofrecieron pizza y otros alimentos a las estudiantes, pero además ron y aguardiente. En medio de todo este ambiente se habría ocurrido el abuso sexual.

De acuerdo con la secretaria de Educación Departamental, Jazmín Rocío García Meneses, al abordar de manera directa el caso pudieron establecer no solo la suspensión del cargo de los dos docentes, lo cual se dio mediante lo establecido en la circular 001 de 2022, sino que también se verificó que de las seis niñas que estuvieron en medio de la ingesta de bebidas alcohólicas y alimentos, dos habrían sido abusadas.

Lea acá: Encuentran sin vida al líder indígena Daniel Nolavita

“Escuchamos a los padres de familia y a los presidentes de la JAC de la zona, el coordinador del colegio, el rector, y nos acompañó el personero municipal. Es un tema muy sensible con niñas de entre los 13 y 16 años. Debemos decir que de acuerdo con la Personería Municipal, luego de realizar la denuncia y asistir a Medicina Legal, quedó en evidencia que fueron dos niñas de las seis que habían ido a los juegos”, dijo la funcionaria.

Asimismo explicó que los docentes no tendrán ningún contacto con los estudiantes hasta tanto no se adelante el debido proceso de investigación por parte de las autoridades penales competentes que determine si son responsables o no.

“También se puso en conocimiento al Ministerio de Educación, mediante una noticia criminal, al igual que a la Procuraduría Regional, esperando que sean las autoridades que determinen las sanciones pertinentes. Son dos docentes, uno de la sede educativa La Honda, y el otro de la sede principal de Minas de Iracal. Debemos indicar que en el territorio indígena son sus autoridades quienes determinan los docentes a contratar, la Secretaría de Educación solo analiza las hojas de vida, verifica los títulos y luego del aval de las autoridades indígenas, realizamos el acto de nombramiento”, explicó García Meneses.

No olvide leer: Asesinan a panadero con arma blanca en Santa Marta

Adicionalmente, añadió que las menores de edad están recibiendo orientación psicosocial con personal del colegio y en conjunto con el ICBF, para que en su entorno escolar no se vean afectadas y puedan continuar con sus estudios.

Otros casos

Desde la Secretaría de Educación Departamental se conoció que en varios municipios han sido separados profesores de sus cargos debido a investigaciones en su contra por presuntos abusos sexuales a estudiantes.