El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar, admitió la acción popular presentada por el ciudadano Álvaro Luis Castilla Fragozo, en contra del municipio de Valledupar, municipio de El Paso y el departamento del Cesar.

El asunto está relacionado con la no operación que se está presentando en el acueducto regional del sur, el cual es de interés colectivo para los corregimientos de Caracolí, Los Venados, El Perro y Guimaral, en jurisdicción de Valledupar, como también para el corregimiento El Vallito, perteneciente al municipio de El Paso.

Resulta que esta obra fue entregada por la Gobernación del Cesar, en el 2013, para lo cual invirtió un valor aproximado de $13.000.000, con la dotación y tecnología necesaria para su operación, pero los municipios a cargo no la han puesto en funcionamiento por tanto las comunidades siguen padeciendo por agua.

“Se podría decir que desde el momento mismo de su inauguración el Acueducto Regional del Sur, como se le denominó a la obra, no presta un servicio eficiente, ni oportuno ni mucho menos continuo a los habitantes de cinco localidades corregimentales del sur del Municipio de Valledupar, viéndose en la penosa necesidad de acudir a métodos rudimentarios para recoger el líquido, como por ejemplo el almacenamiento de aguas lluvias, se hace a conciencia del riesgo que su uso significa para la salud y la vida de los consumidores, toda vez que a este no se le hace ninguna clase de tratamiento químico, o sea, que el líquido se capta y recibe en las residencias de manera natural (cruda) no apta para consumo humano, y todo ello por la ausencia de operación técnica y dirección administrativa”, se lee en las pretensiones de la demanda.

También indica que en lo que concierne el corregimiento de los Venados que la red de tubería conductora del preciado líquido, desde el punto mismo de su captación, excluyó inexplicablemente a esta población.

De igual manera se señala que desde la entrega de la inauguración del acueducto la contratación de personal para su funcionamiento ha sido muy escasa, por tanto no hay un personal capacitado para tales trabajos de manera permanente y así los habitantes de esta zona del municipio de Valledupar y El Paso puedan tener el acceso al agua potable, que en este caso se captaría del río Garupal.

Finalmente en la admisión de la demanda se ordena que se notifique a los involucrados en el tema a fin de conocer una respuesta o acción a ejecutar.