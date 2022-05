Se necesita un cambio |Los lectores escriben

El inconformismo es bueno como medio de superación, no como mecanismo de protesta gratuito inconsecuente.

El descontento con los niveles de corrupción que manejamos, con los niveles de desigualdad económica y social, el nivel de desempleo, de inseguridad, de desescolaridad, etc.; no es del Sr Petro y sus seguidores; no faltaba más, el descontento es de los 51 millones de personas que habitamos nuestro queridísimo País.

No podemos engañarnos con que de la noche a la mañana vamos a cambiar esta situación, además muy propia de las Economías SUB con un cambio de Sistema Capitalista a uno Socialista que por experiencia real y comprobada sabemos es un verdadero desastre en estos países jóvenes en vías de desarrollo, no nos dejemos engañar con palabras bonitas y sonoras, no nos dejemos engañar por el deseo de escuchar algo fantasioso dicho por un profesional experto, no en Administración Gubernamental ni mucho menos Empresarial, sino en convicción y manejo de masas, experto en oratoria, percepción y persuasión.

No nos dejemos llevar por resentimientos y rencores inculcados que se terminan convirtiendo en odio, odio entre hermanos colombianos de la misma sangre, comunidad e historia.

Miremos nuestro presente y futuro con toda la madurez y objetividad, con toda la neutralidad y criterio necesario, sin apasionamientos de ninguna especie, miremos como es debido, miremos a los 10 millones de cubanos, 30 millones de venezolanos, 8 de nicaraguenses, 40 de argentinos, 20 de chilenos, 30 peruanos, 12 bolivianos; sin salirnos del vecindario para conservar nuestro sentimiento de confraternidad y aprecio con estos hermanos que están pasando por esta triste y lamentable circunstancia político-económica.

Los cambios son buenos, pero a favor..

Hector Asaf Quintero