Política amañada | LOS LECTORES ESCRIBEN

¿Recuerdas el cuento de Félix María Samaniego, La lechera? Bueno, a los colombianos pasa algo parecido a lo de Mildred (Mi memoria, algo insegura, trae ese nombre como el del personaje). Los colombianos padecemos del crónico mal de la decepción temporal y del jugador que persiste en probar suerte luego de volver a perder, esto se convierte en vicio, como resultante.

Mildred, en La lechera, hace planes alegres con el dinero que recibirá por la venta de la leche, pero no cuenta con la piedra en el camino hacia el pueblo, que le hará despertar a la realidad cuando vea la leche derramada.

Al colombiano se renuevan las ilusiones de un mejor vivir cada vez que las promesas políticas aparecen y más cuando aparecen “nuevas promesas” de la política presentadas por los viejos zorros que manipulan las esperanzas de las gentes cuando se dan cuenta que sus acciones son tan evidentes que ponen el relevo correspondiente (el delfín político) y, a través de él, seguir tras bambalinas manejando el poder.

El cuento de Samaniego no dice más de la lechera, pero deja la enseñanza de que no es bueno adelantarse a lo que puede ser sino ser realista y sólo creer ante los hechos en lo que ha de venir y no sufrir, como los colombianos en la política, decepciones en cada período para elegir a sus gobernantes los cuales, al final, resultan con lo mismo, con nada.

Ulises R Rico Olivero