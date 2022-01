Pacto por Colombia | Los lectores escriben

Cuando veo que se acercan las elecciones para la Presidencia y Congreso y observo que nuevamente aparecen infinidad de candidatos creando “coaliciones” en busca del poder, caigo en la desesperanza en la que creo debemos caer los colombianos que hemos estado esperando, desde cuando fuimos conscientes de la realidad política, económica y social de nuestro país, que haya un mandatario y unos parlamentarios que de verdad quieran un cambio positivo, desprovisto de cualquier clase de interés particular y que lleguen a un verdadero acuerdo que saque a Colombia del subdesarrollo.

¿Por qué no examinar qué es lo que proponen Petro, Fajardo, Zuluaga y los demás candidatos y determinar qué es lo bueno y aplicable a nuestra nación para salir adelante? ¿Por qué no mirar lo que han hecho los países desarrollados para llegar a las condiciones en que están? ¿Por qué no deponer los odios partidistas y que los que estuvieron en el poder y quienes los siguen den un paso al costado y dejen trabajar a otros que ya no quieran más de lo mismo?

Es hora de girar. No hacia la izquierda, a la derecha o quedarse en el centro como se interpreta hoy.

Es hora de girar hacia el progreso, con honestidad, con amor de patria, creando un verdadero y amplio pacto de todas las fuerzas vivas, en donde la que gane sea nuestra amada Colombia.

José María Cotes Riccioly