José David Montoya Villeros | Los lectores escriben

Han pasado siete dolorosos años de la repentina muerte del joven José David Montoya Villeros. En pocas palabras no se puede definir la vida de un ser humano, pero en resumen podemos expresar que José David Montoya Villeros fue un ser ejemplar con catadura de hombre de bien, noble, afectuoso, excelente hijo, buen estudiante, enamorado del deporte y con una buena proyección en el campo de la producción y dirección de la radio y la televisión. Sus ojos siempre transmitían la pasión, disciplina y el amor hacia su profesión.

Una bala disparada por unos cobardes en la noche del domingo 18 de octubre de 2015 le arrebató la vida y para pasmo de todos, los que repudiamos y lamentamos su abrupta e inexplicable muerte, esta muerte que nos golpea el alma y del corazón, se debió a que estos malhechores quisieron robarle su celular.

Sus padres Omar Montoya y Rita Villeros han quedado sorprendidos que después siete años no haya avanzado la investigación. De manera escueta la Defensoría del Pueblo, que es la encargada por la Constitución Política de velar por el ejercicio y vigencia de los derechos humanos y la Fiscalía 41 de Unidad de vida de Barranquilla o quienes hagan sus veces han asumido el caso en donde no hay capturados, no han inmovilizado el vehículo taxi tipo zapatico, a pesar de estar identificada su placa. La Fiscalía no ha abierto investigación formal y menos acusado a nadie por este vil asesinato y lo peor, la investigación va en vía de archivo. Después de tanta resistencia, persistencia e insistencia por parte de sus padres, familiares y amigos, una declaración reciente del Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, nos da una luz de esperanza. El Fiscal General señaló en declaraciones públicas que existe mucha sinergia con el Presidente Gustavo Petro para el logro de su máxima bandera: la paz total.

Gritos de lamentos salían de la garganta de Omar Montoya que se abrazaba con su esposa Rita María Villeros y exclamaba: ¡cómo es posible que por robarle un celular, maten a alguien! ¡Esto no puede seguir así, estamos exponiendo la vida por culpa de la delincuencia!

La policía Metropolitana de Barranquilla ofreció 20 millones de pesos para aquella o aquellas personas que colaboren para la captura de los asesinos de José David y prometió absoluta reserva por la información que condujera a la captura de los malhechores.

Han pasado siete años y los familiares, amigos y vecinos de la familia Montoya Villeros residentes en los barrios El Silencio y Olaya no han sabido en que va la investigación, y menos que se haya avanzado en esta o se haya efectuado las capturas de los delincuentes involucrados en el hecho lamentable. Por el contrario, cada día se incrementa más el número de robos y atracos en los sectores de El Silencio y Olaya, especialmente en jóvenes que acuden a las instituciones educativas con mucha ilusión y sueños en cumplir sus metas académicas.

Omar y Rita, padres de José David, en estos siete años transcurridos desde el vil asesinato, han realizados llamados urgentes para que haya mayor celeridad al proceso. En un país donde no hay justicia no puede haber paz. Omar y Rita les pide a las personas que tuvieron conocimiento del hecho delictivo colaboren y suministren información a la Fiscalía y a la Policía Nacional, bajo toda reserva, debido que los delincuentes están libres y cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de los malhechores.

Víctor Manuel Turizo Camaño

Docente Distrital