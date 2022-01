Inoperancia gubernamental | Los lectores escriben

Hoy se cumplen 11 días que se partió el periodo de los Gobernadores y Alcaldes de nuestro País.

Pocos mandatarios han realizado una buena labor, muchos no han hecho nada, dicen ellos: “por lo de la pandemia del covid 19”, otros han pavimentado 2 o 3 calles de alguna población, han construido un puesto de salud, un tanque de elevación, han compuesto un camino veredal y otros que no han hecho absolutamente nada porque dicen ellos que no han tenido el apoyo del Gobierno central, de un Senador o Representante.

Desde hace muchas décadas hay territorios y localidades de nuestro país que están completamente olvidados por el Gobierno central, además de la pésima administración de algunos de los mandatarios departamentales y municipales, el panorama es bastante sombrío debido a que otras dependencias que están en los 1.103 municipios como son las Personerías Municipales no están laborando eficientemente ni con prontitud y es así como muchas comunidades que están siendo perjudicados por las empresas de servicios públicos domiciliarios no tienen el apoyo y la colaboración necesaria para defenderse de estas empresas que se aprovechan de los desvalidos y de las personas mas necesitadas de este país.

Para mí muchas comunidades están padeciendo no por la mala administración de los mandatarios sino por la inoperancia de algunas Personerías Municipales, las cuales se han convertido en un “elefante blanco” o una “figura decorativa” y no defienden los derechos de las comunidades las cuales se encuentran golpeadas por la carestía del nuevo año (los personeros están obligados a ayudar en la elaboración de los derechos de petición y de acciones de tutelas, cientos de funciones para ayudar a las personas que se acercan a sus oficinas.

Obdulio Antonio Julio García