Esperando justicia | Los lectores escriben

Cuando todo el mundo celebraba el advenimiento del 2022 en medio de esta dificultad ocasionada por el covid- 19 y su variante ómicron los amigos, padres y familiares no podemos decir lo mismo porque el pasado 2 de enero estaríamos celebrando sus 31 años José David Montoya Villeros, que el 18 de octubre de 2021 cumplió seis años de su vil homicidio.

Un excelente estudiante que terminó su bachillerato en el Instituto Alexander Von Humboldt y en la Universidad Autónoma del Caribe, director y productor de radio y televisión, un líder cívico y social quien en vida se dedicó a servir a su familia y a la sociedad, dando ejemplo como su padre hombre de bien y de buenas costumbres.

Fue víctima de los delincuentes por robarle un celular, de manera vil y cobarde fue asesinado en presencia de unos acompañantes que hoy en día son testigos excepcionales de su muerte y también fundamentales para el esclarecimiento de los hechos, por eso es necesario la colaboración de la ciudadanía en general para que los delitos no queden en la impunidad.

En el caso concreto que nos ocupa es adelantado por la Fiscalía 41 Seccional Unidad vida de Barranquilla, seis años después de investigación no se tiene conocimiento ni público ni privado, de la captura de alguna persona ni la localización del vehículo tipo taxi, utilizado en los hechos delictivos, es decir que estamos frente a la impunidad total, por lo que como ciudadanos en ejercicio hacemos un llamado de atención público, a la Fiscalía General de la Nación y a los organismo de vigilancia para que se nombre una comisión especial de la Dijin para que continúe la investigación y se esclarezca el homicidio, que es lo que sus padres y la sociedad solicita y requiere que se haga justicia en este caso y similares.

Mientras no exista justicia social y jurídica no habrá paz, en nuestro medio todo se mide por estadísticas no por resultados, se requiere una pronta y cumplida justicia como principio de derecho.

Víctor Manuel Turizo Camaño