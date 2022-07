El Presidente electo... | Los lectores escriben

El Presidente Electo no tiene la gente idónea suficiente para manejar el país.

Los resultados electorales son irreversibles, por lo menos en el caso nuestro, al revés quien sabe que hubiera pasado, podríamos estar montados ya en un enfrentamiento que es mejor ni comentarlo; es la gran diferencia de pertenecer por idiosincrasia propia al resentimiento y el descontento fácil y gratuito, que al entendimiento, la comprensión, la condescendencia, y la amigabilidad, así de claro, me refiero al grueso de sus filas principalmente.

Estamos en un momento político y social difícil, es el momento de unirnos, el momento de olvidar colores y sabores, el momento de unirse Liberales y Conservadores, Vargalleristas, Santistas,

Centrodemocratistas, samperistas, pastranistas, y todo cuantos Istas existan en éste país del Sagrado Corazón, y si se unieran los petristas, muchísimo mejor, así al Sr. Uribe no le guste. El Sr Petro puede ser el más beneficiado de este comentario, es quien más provecho puede sacar de esta unión, unión de hermanos Colombianos, unión de Cachacos y Costeños, blancos y negros, ricos y pobres, hombres y mujeres, llaneros, santandereanos, Pacífico y Atlántico; el Sr. Petro es quien mejor utilizaría esta circunstancia para lavar su plata Non Sancta por llamarlo de alguna forma, porque es claro no se trata de plata sino de votos.

Al Sr. Petro en la medida que lo permita, hay que, por el bien del país, colaborarle al máximo en su Administración, sin que esto indique estaríamos cambiando de credo y pensamiento político- filosófico, y estaríamos acercándonos un poco a evitar la posibilidad de una repetición una vez terminado el período presidencial inmediato, de paso corregir los errores cometidos, que entre otras cosas son en gran parte causales del triunfo de la Izquierda.

Unámonos..

Hector Asaf Quintero