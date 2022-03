Carrera electoral | LOS LECTORES ESCRIBEN

Y sí, en Colombia la carrera electoral va entrando en su recta final, ya se ven a los nuevos lagartos haciendo lo propio con tal de obtener una posición consolidada en la vasta jerarquía política, convirtiendo a este oficio en una temible jungla donde sobrevive el más capaz o el que mejor maquinaria y mermelada tenga.

Así pues, los días están contados, las primeras elecciones serán las de congreso y las consultas interpartidistas de donde emergerán los futuros candidatos a la presidencia de la república. El panorama se torna tan desalentador como cuando se escuchan las barbaridades que expectoran los próximos gobernantes en los vanagloriados debates políticos, que parecen más un jolgorio que un ejercicio serio de la política.

En ese orden de ideas, advertidos estamos todos, de que el ejercicio del poder en nuestro país es poco satisfactorio. Las cuentas no dan, la corrupción aumenta y esté hermoso paraíso terrenal, biodiverso y cafetero, parece ahogarse en el vómito del fracaso y el desgobierno, ante la mirada cómplice de las organizaciones internacionales y de su propio pueblo, que cual animalito doméstico, come callado y traga entero.

Sin embargo, a pesar de que las alarmas del caos político suenan con insistencia en esta parte del hemisferio, el abstencionismo a la hora de votar por uno u otro candidato, sube como la espuma, dejando el camino libre para los lagartos que comprando votos, realizado bazares y regalando bolsas de cemento, escalan sin querer queriendo posiciones en las altas jerarquías del estado; haciendo que ese suvenir regalado en la campaña política, le cueste al pobre parroquiano que lo recibió, una tortuosa penitencia de cuatro o más años de extrema desidia, ingobernabilidad e incumplimiento de los pajaritos preñados que le pintaron.

Así que, colombiano, colombiana, cartagenero, bolivarense, haga uso de su derecho al voto, pero úselo de la mejor forma, metiéndole cabeza al asunto, vote por el que mejor perspectiva le vea, no por el que diga algún candidato o por aquel al que toda la familia le tiene mayor simpatía. Olvídese de las bolsas de cemento y de los mercados que regalan los aspirantes como contraprestación por su voto, entiendo que existe hambre y pobreza, pero seguiremos llevando todos del bulto, si en nuestro país las personas no se concientizan para compaginar el uso del cerebro con la acción de depositar el voto en la urna. En conclusión, atrévase a pensar, que el palo no está para cucharas.

Posdata: enaltezcamos nuestra calidad de colombianos, y entendamos que el participar en la vida política es un deber estatuido en el artículo 95 de la Constitución Nacional. Hagamos de este pedazo de tierra privilegiado, nuestro verdadero país, y no la nación de gobernantes que no tienen los pantalones puestos para satisfacer las necesidades de un pueblo necesitado, pero sí para llenar sus bolsillos y las arcas que tienen en los diversos paraísos fiscales alrededor del mundo.

Jose David Vargas Tuñon

josevargastunon@gmail.com