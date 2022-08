Acuerdo de paz con el ELN, año 2022 | Los lectores escriben

1.- Para el mejor cumplimiento de los Artículos 217, 218 de la Carta, es necesario dar fin al enfrentamiento provocado por grupos armados que pretenden desconocer la Constitución Nacional y las funciones que el pueblo

ha delegado en las autoridades de la geografía nacional.

2.- La paz debe hacerse con respeto a la Carta Magna y los derechos del pueblo. Las Fuerzas deben apoyar los empeños de los gobernantes para lograr éxito en la convivencia.

3.- Sería importante para la paz nacional, que el gobierno nombre miembros

activos y de la Reserva de las Fuerzas al frente de Entidades encargadas de llevar a cabo todo el proceso de reinserción, por lo menos durante un quinquenio.

4.- La Fuerza Púbica debe utilizar los medios logísticos de su propiedad para el

mejor resultado de las tareas a desarrollar por los reinsertados, para beneficio de las poblaciones involucradas en los programas de rehabilitación.

5.- Señores Generales: La baja colectiva de hombres de vuestra jerarquía, con mas de 30 años de trabajo para la República, es un atentado contra la Institución, no se dejen involucrar en aquella famosa frase del poeta cartagenero Luis C. López, Ustedes no son una caterva de vencejos. Actúen

Osvaldo Caraballo Díaz

Coronel R.A. P.N.