“Yo diseñé mi camino hacia el carnaval”

“Antes de ser diseñador yo fui bailarín, mi tía Lucy Vengoechea es la directora de la corporación folclórica y artísticas ‘Perlas del Caribe’, donde inicié como bailarín; estando allí me convertí en el coreógrafo y por último su diseñador de vestuario. Siempre mi vida y corazón ha hecho parte de ese grupo que vio todo mi proceso de crecimiento desde que era un niño”, explica.

Esa experiencia lo ha llevado entender de primera mano las necesidades de las mujeres para quienes diseña las piezas, sean bailarinas o reinas a nivel local, nacional e internacional. Para él, la esencia de su trabajo está en el sentirse igual a todo el mundo, en ser él mismo y llevar con orgullo su identidad.

“No somos diferentes, somos iguales, te excluyes o incluyes tú mismo, la verdad es que yo siempre hecho el bien, siempre sin mirar a quien, si yo digo que voy a entrar es porque puedo, entonces nunca me he sentido excluido, antes por el contrario me siento incluido y si no estoy, me invito yo mismo”, exclama con la seguridad lo caracteriza.