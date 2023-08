Con acción de tutela el alcalde Dau reclama expedientes en la Procuraduría

En esta ocasión, se conoció el fallo de una tutela que obliga a la PGN a entregar información sobre los expedientes en contra de la gestión de Dau Chamat.

A través de un breve video el Alcalde manifestó que “en este tema de la Procuraduría ustedes han visto como yo digo que ellos son la columna dorsal de la corrupción, que me la tienen montada han visto como yo digo que ellos tapan a los corruptos y persiguen a los honestos. En todo caso ciudadanos, les quiero contar que le ganamos una tutela a la Procuraduría General de la Nación, porque ellos me tienen abiertos decenas de procesos y no me han querido dar copia de los expedientes, es decir, me abren investigaciones pero las mantienen guardadas, la justicia secreta”.

Aseguró que desde mediados del mes de mayo había estado tratando de conseguir la información mediante derechos de petición, pero los esfuerzos fueron infructuosos.