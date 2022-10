Turistas denunciaron haber sido acosadas por otro viajero en Cartagena

El caso fue dado a conocer durante la tarde de este sábado 15 de octubre, luego de que las turistas fueron auxiliadas por un grupo de lancheros que ahuyentó al insistente sujeto, quien se les presentó con el apodo del ‘el Contratodo’ y dijo que era natural de Cali.

“Es un hombre moreno, que le llaman ‘el Contratodo’ y me estaba tratando de abrazar cuando yo me encontraba en la playa, a pesar de que yo le decía que no quería estar con él, que no me gustaba”, narró una de las mujeres acosadas, por medio de un corto video grabado con su celular.