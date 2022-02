¿Qué ocasionó la tragedia fluvial en Magangué?

Ambas estaban a ‘ciegas’ en la noche bolivarense y, solo instantes antes de la colisión entre las proas, fue que se vieron las ‘narices’ puntiagudas en medio de corrientes de aguas arremolinadas.

Lo desconocido, para muchos, empezó entonces a salir a flote y, para la mala suerte de los seis fallecidos, jugó un papel devastador. Cuando El Cipriano golpeó a la Dani Natalia, a la cual prácticamente le pasó por encima, según relato de testigos, el naufragio comenzó casi de manera inmediata. 18 personas cayeron al agua en medio de la negra noche y, sin chalecos salvavidas, estaban echados a su suerte y a las capacidades de nadar y mantener la calma ante semejante adversidad.

No sé sabe de dónde, pero en medio de la angustia, empezaron a aparecer una serie de objetos en el agua a los cuales, en su mayoría, se aferraron los adultos mayores para sobrevivir.

“Fue un momento de caos. Cuando se vieron en el agua empezaron a gritar. Luego empezaron a salir unos cilindros para que las personas adultas pudieran sobrevivir. La otra embarcación se detuvo, pero quedó como a 100 metros”, dijo por su parte Wilberto Muñoz, tío de las menores fallecidas.

Esos angustiosos y eternos minutos, según la Armada Nacional, pudieron ser menos dolorosos si las embarcaciones hubieran cumplido con los requisitos mínimos de seguridad para navegar que fueron estipulados por el Ministerio de Transporte, en el que destacan el uso obligatorio de los chalecos salvavidas, botiquín de primeros auxilios, extintor de incendios, una cuerda de 15 metros, entre otros.

“El resultado de esta imprudencia es el desenlace fatal que estamos registrando”, manifestó ek coronel Juan David Melo Ramírez, comandante del Batallón Fluvial No.17 de la Infantería de Marina.

“Los botes deben cumplir con unos requisitos ilegales para navegar por las vías fluviales del país. Esta embarcación no contaba con chalecos salvavidas, no contaba con luces y estaba por fuera del horario permitido. El caso ahora está en manos del Inspector Fluvial de Magangué. A las embarcaciones que no cumplen con las normas son sometidas a comparendos o a su suspensión”, agregó.

Según Mintransporte, cualquiera de las infracciones a la normatividad en materia fluvial será sancionada con multa, de conformidad con el artículo 82 de la Ley 1242 de 2008, el cual establece que la sanción a imponer se tasará dependiendo si es una persona natural o jurídica.

“Por lo tanto, si es persona natural la multa a imponer puede ser desde un (1) salario mínimo diario vigente, hasta cien (100), si se trata de persona jurídica va de cinco (5) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos diarios vigentes”, explicaron.

La Supertransporte, entidad que fue consultada sobre el caso, explicó que se encuentra en etapa de indagación y averiguaciones preliminares para esclarecer qué fue lo que pasó y cuál es la responsabilidad administrativa que se deriva de los hechos.