Procuraduría sanciona por 4 meses a William Dau, alcalde de Cartagena

“Me permito precisar que los escándalos públicos de corrupción en los que se han visto envueltos algunos directivos de la Universidad de Cartagena no me autorizan al momento de expresar mi opinión, a utilizar de forma general la afirmación y calificativos que usé en una publicación hecha el pasado 31 de julio de 2020, en la cual me referí a dicho personal directivo de la universidad como ‘un nido de ratas corruptas’, por lo tanto, elevo excusas por la forma en la que me expresé en la mencionada oportunidad”, dijo Dau en retractación por las polémicas declaraciones, cuyas disculpas fueron entendidas como un acto obligatorio y no como un real arrepentimiento.

En contra del Alcalde de Cartagena también se realizan investigaciones por aparentes irregularidades en la contratación de servicios durante la emergencia sanitaria del Covid-19 y el pasado mes de mayo fue archivada la investigación disciplinaria que se adelantaba en contra del mandatario y otros ex funcionarios del Distrito por el caso del edificio Aquarela.